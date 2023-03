Hátborzongató jelenetet rögzített egy Tesla fedélzeti kamerája az amerikai autópályán, Los Angeles közelében. Mit sem sejtve haladt a négy-, illetve ötsávos sztráda belső sávjában a Kia Soul sofőrje, amikor egy Chevrolet Silverado mellé ért, és abban a pillanatban le is szakadt a pick-up bal első kereke.

Az elszabadult kerék azonnal a dél-koreai kis autó alá került, majd valósággal katapultálta azt. Ennek hatására a levegőbe emelkedett és a tetejével ért földet a Kia, mielőtt végül visszaborult a kerekeire.

Az esetről készült képsorokat a felvétel készítője hozta nyilvánosságra a Twitteren:

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023