Az ADAC (német autóklub) nyilvánosságra hozta a 2022-es év mentési statisztikáit, amelyből kiderült, hogy közel 3,5 millió alkalommal végeztek autómentést a tavalyi évben. Ez 2,3 százalékkal kevesebb, mint 2021-ben, de a legtöbb esetben még mindig ugyanaz a probléma az autóknál, amelyek mentésre szorulnak:

az esetek 43%-ban az akkumulátor miatt hívják az autómentőket, mert nem indul a jármű.

A másik leggyakoribb a motorvezérlés meghibásodása, amelybe beletartozik a befecskendezés, gyújtás vagy üzemanyagellátás hibái. Ezek 23,8 százalékot tesznek ki az éves statisztikában. A dobogó harmadik helyén az önindító és a generátor hibái foglalnak helyet, 10,4 százalékkal.

Az aranyérmes akkumulátor nem csak a belsőégésű motorral szerelt autóknál probléma, hanem az elektromos járműveknél is. Az elektromos autók gondjainak feléért is a 12 Voltos akkumulátor a felelős. De miért kell egy elektromos autóba egy hagyományos akkumulátor, mikor ott van egy hatalmas akkupakk az autó alatt? Többek között a központizár kinyitásához és a nagyfeszültségű rendszer bekapcsolásához elengedhetetlen egy sima akkumulátor. De a fedélzeti elektronika és a lámpák áramellátásához is szükség van rá.