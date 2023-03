Négy Ferrarival sikerült olajra lépnie három tolvajnak, akik február 25-én, a hajnali órákban törtek be az olasz márka egyik, New York-i kirendeltségébe.

Helyi lapértesülések szerint a betörők áttörték a márkakereskedés üvegajtóit, és miután az épületből számos ferraris terméket eltulajdonítottak, az autók meglovasítására tettek kísérletet, amihez a helyiségben több slusszkulcsot is találtak.

A Nassau megyei rendőrség tájékoztatásából nem derült ki, pontosan mely modelleket lopták el, csupán annyit közöltek, hogy a helyszínről egy 2014-es évjáratú kabrióval, egy kék színű, 2016-os kabrióval, egy fehér színű, 2018-as, valamint egy fehér színű, 2023-as kupéval távoztak. A homályos közlésből arra lehet következtetni, hogy nem feltétlenül van átfedés minden esetben azzal kapcsolatban, milyen autókat loptak el, illetve milyen autókkal hagyták el a kereskedést, tehát nem zárható ki, hogy eleve Ferrarival érkeztek.

Továbbá azt sem tisztázták, a tettesek hogyan követték el a bűncselekményt, a biztonsági kamerás felvételek alapján ugyanis csak három betörő mozgását sikerült lekövetni, de nem kizárt, hogy a bandának van egy negyedik tagja is. Amellett, hogy az ügyben továbbra is nyomozás folyik, amihez a lakosság segítségét is várják, ha esetleg valaki bármilyen információval rendelkezik a történtekkel összefüggésben.

Az elmúlt időszakban érzékelhetően megnőtt az autókereskedésekben elkövetett lopások száma, de már arra is volt példa, hogy egyenesen a gyárból akartak autót lopni. A napokban a Vezess is beszámolt a hírről, miszerint egy kentuckyi Dodge-szalonból mindössze 40 másodperc alatt léptek le hat izomautóval: