Régebben az autógyártásé volt, mára azonban sajnos a bűn fővárosává vált Detroit. A michigani város még ezzel együtt is fontos helyet foglal el az amerikai autóiparban, a Stellantishoz tartozó Dodge-nak a mai napig található itt gyára.

A telepek – több autószalonnal együtt – a tolvajok potenciális célpontjaivá válták az utóbbi időben, sokan el sem tudnak képzelni az egy helyen álló vadiúj autóknál kézenfekvőbb pénzkeresési lehetőséget. Tucatjával lopják az ilyen helyekről a négykerekűeket, többször felfegyverzett csoportok rontanak rá autókereskedésekre és gyárakra. Tudják ezt az áldozatok, így köztük a Stellantis is, akik a Jefferson North összeszerelő üzeme köré felhúzott kerítést meg is erősítették egy nagy szakítószilárdságú kábellel.

Ezzel megakadályozták az olyan eseteket, mellyel néhány napja ismét bepróbálkoztak a bűnözők. Módszerük a megszokott volt, egyszerűen nekirongyoltak a meglovasított kocsival a kerítésnek, abban a reményben, hogy áttörik azt és már szöknek is el frissen zsákmányolt autójukkal. A kábel azonban még az olyan nagy dögöket is megfogja, mint a Dodge Durango SRT: V8-as motorja 475 lóerős, a lejtőn pedig még a gravitáció is segített begyorsítani a több mint 2,4 tonnás autót.

Az elkövetők összesen két kocsit akartak eltulajdonítani, de az első sikertelen szökési kísérlete után a második már meg sem próbálta a lehetetlent. Valahogy azonban ez a kocsi is megsérült menekülés közben, helyi jelentések szerint a gyártelepen okozott károk millió dolláros nagyságrendűek.