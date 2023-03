Még a biztonsági rendszert is sikerült megkerülniük azoknak a tolvajoknak, akik az éj leple alatt hat Dodge Challenger Hellcattel távoztak Kentuckyban egy autószalonból – számolt be a hírről a WKYT.

Az egyénként 95 ezer dollárt, azaz közel 35 millió forintot érő autókat mindössze 40 másodperc leforgása alatt gurították ki a kereskedésből.

Persze, nem volt különösen nehéz dolguk az elkövetőknek, mivel két autó kulcsát az előtérben találták meg, a másik négyet pedig úgy, hogy azokat ki sem vették az autók indítójából. A hatóságok feltételezése szerint hét ember vett részt a bűncselekményben – akciójukról egy biztonsági kamerás felvétel is megjelent, melyen az látható, ahogyan a tolvajok fekete ruhában surrannak be a bemutatóterembe, majd onnan már tolnak is ki három izomautót.

Gone In 40 Seconds: Thieves Steal Six @Dodge Challenger Hellcats From Dealership. We pitch a new movie: 'Gone In 40 Seconds.' #musclecars #offbeat Read: https://t.co/OO7j16Q3ny pic.twitter.com/Qt4CMZEO5h

— CarBuzz (@CarBuzzcom) March 3, 2023