Bő huszonöt éve sokan álmodtak az Opel Astra akkori F betűvel jelzett generációjának erősebb típusairól. A korábbi Kadett nevet eldobva, de annak szériabetűjelét tovább folytatva az E Kadett után érkezett az F Astra 1,4-es, 1,6-os és 2,0 literes benzinmotorokkal, valamint 1,7-es dízellel. A világból kicsettegő dízelbe, vagy a cammogó 1,4-1,6 literes (60-75 lóerő) kivitelekbe szinte mindenki ült akkoriban, ám a csúcsváltozat, a korabeli hot hatch, a GSi kivitel inkább a falról nézett vissza poszter formájában.

A háromajtós gép motorházteteje alatt kétliteres szívó benzines dolgozott, melynek 150 lóereje és 196 Nm nyomatéka a 90-es években is bőven elég volt a dinamikus közlekedéshez akár 220-szal is. Ebben benne van a nosztalgiafaktor, de ha már lúd, miért ne lenne kövér?

Az eBay oldalán épp van egy Lengyelországban eladó, motorcserén átesett ötajtós, ami minden ízében túlmutat a legerősebb gyári kivitelen. Ebbe egy C20LET kódjelű kétliteres motor került, kovácsolt dugattyúkkal, hajtókarral, egyedi vezérműtengellyel, és egy 1,4 bar nyomáson működő turbófeltöltővel.

Így a csúcsteljesítmény már 400 lóerő és 480 Nm nyomaték, ami mellé aláfestésként nyugodtan betolhatjuk a The Prodigy 1997-ben megjelent, The Fat of the Land című albumát a kazettás magnóba.