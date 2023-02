Borús időjárással indult az év az Egyesült Államokban, annak észak-karolinai részét nagyobb villámcsapások is érték. Az egyik a JR Motorsports főhadiszállásán parkoló Chevrolet pick-upot találta el – a történtekről felvételt készített a térfigyelő kamera.

Rövid ideig csak vakító fehér fényt, majd nagyobb szikrafelhőt lehetett látni, ahogy a villám fényereje visszatükröződött a nedves aszfaltról, illetve érintkezett is azzal.

Ebben még semmi különleges nem lenne, de a következő pillanatban már felkapcsolt fényszórókkal állt ugyanott az autó.

Starting the year off with a bang. pic.twitter.com/Ud6KQ8x4Zz

— JR Motorsports (@JRMotorsports) January 4, 2023