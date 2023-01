Világszerte probléma, hogy az autópálya szélén álló, lerobbant autósok, az autót mentő személyzet, vagy épp az újtfelújítást végző munkások mind életveszélyben vannak. Egyszerűen mindig van olyan autós, akinek a tudata máshol kalandozik, és nem az utat figyeli.

Közöttük pedig akadnak olyanok, akik épp akkor és épp ott térnek le az útról, ahol a legnagyobb a veszély. Erre ékes példa a közelmúltban nyilvánosságra keürlt, Egyesült Államokban történt baleset videója, amiben egy Lexus RX egy autómentő tréler rámpájára hajt rá nagy tempóval. Ez közkedvelt trükk az autósüldözések forgatásán, hiszen garantált a látványos piruett, az autó több forduló után, pörögve ér földet.

Tow trucks/wreckers and @MyFDOT Road Rangers need you to slow down, MOVE OVER, and keep emergency/service personnel safe as they work.



Thank you, @WESH, for showing why following the Move Over law is imperative and how failing to do so can be deadly.



🚨 https://t.co/6upemVKqpX pic.twitter.com/DfibVcGSW4