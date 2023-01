Együttműködésbe kezdett a Nissan a világ egyik legnagyobb sportcipő- és -ruházati gyártójával, a New Balance-szel. Új partneri kapcsolatuk jegyében, egy marketingkampány miatt a japán autógyártó a New Balance egyik legújabb, 327-es típusú cipőjét rekonstruálta az összkerékhajtású Kicks e-Powerön.

A képre kattintva galéria nyílik:

Ezt az autót összetéveszthetjük az óriások cipőjével 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A lábbeli dizájnja a teljes karosszériát beborítja, még a hátsó ablakokat is lefedi, így az autó egy túlméretezett cipő benyomását kelti. Ennek nyomatékosítása végett a tetősínre még toldást is rögzítettek, teljessé téve a cipő „szárát”. A Nissan Kicks 327 Edition azonban egyedi marad, viszont aki Japánban járva lefényképezi, majd a képet közzéteszi a Twitteren, akár egy autót is nyerhet, míg a bejegyzés megosztói, vagyis retweetelői között egy pár sportcipőt sorsolnak ki.

A különleges autó mintájára matrica is készült, ami január 24-től lesz elérhető a New Balance tokiói üzletében. A matricát a Nissan autós kávézójában lehet beváltani egy csésze macchiatóra.

Egyáltalán nem számít újdonságnak egy autó-, illetve egy cipőmárka kooperációja. A közelmúltban a McLarennel az APL, a Porschével pedig a Puma fogott össze, de a stuttgartiak régebbi versenyautóját például a Nike-t is megihlette.