A Nike egyik legnépszerűbb cipője a Dunk, melyből rengeteg kivitel létezik, ám a nemrég bemutatott darabbal sikerült feltüzelniük az autórajongókat.

A sportszergyártó ugyanis a Porsche 1970-es Le Mans-i versenygépéből, a 917K-ból inspirálódott. Naná, hogy a Gulf-festésű autó tetszett meg nekik is, így a cipő is világoskék és narancssárga színeket kapott, némi fehérrel, valamint fekete fűzőkkel fűszerezve. A nyelvekre, valamint a sarokrész fölé még egy rajtszám is került, az amerikai cég választása az 58-asra esett.

A cipő árusítása már megkezdődött, szombat óta már Japánban lehet kapni. A világ többi részén azonban csak március közepétől kezdődik meg az eladás: a sneakert 100 dollárért (30 ezer forintért) kínálja a hivatalos webshop majd. Az őrület viszont hatalmas: rengeteg olyan ember előrendelte a lábbelit, akik nem akarják hordani, ehelyett busás haszonnal újra eladják majd őket. Emiatt a későn ébredő cipőrajongók kénytelenek lehetnek a bolti ár négyszeresét is kifizetni a lépőért.

A Nike tavaly már bemutatott egy Dunk-cipőt, melyet a Porsche egyik autója ihletett. A 2020-as változatot a híres Pink Pig, azaz a Rózsaszín Malac ihlette. Az autóról, valamint 2018-as “feltámasztásáról” ide kattintva többet is megtudhatsz.