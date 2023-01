Rács mögé került egy texasi sofőr, akit a rendőrök 241 km/órás sebességgel mértek be. Miután félreállt a Corvette-tel, az illetőt nemcsak őrizetbe vették, de az autóját is lefoglalták. A hatóságok által közölt fénykép alapján egy hetedik generációs Corvette-et vettek el, melynek 6,2 literes V8-as motorja alapjáraton is 430 lóerőt ad le, míg végsebességet meghaladja a 305 km/órát.

Az Egyesült Államokban az 59-es számú autópályán előszeretettel aknázzák ki autóik teljesítményét a száguldozók, jelen esetben is több mint kétszeres sebességtúllépésről van szó, az adott szakaszon ugyanis 65 mérföld/óra (104-105 km/óra) a megengedett maximum, szemben a 150 mérföld/órával.

Feltételezhető, hogy a gyorshajtót nemcsak emiatt, hanem veszélyes vezetés miatt is elővették, mert az államban még a 30 mérföld/órát, azaz közel 50 km/órás mértékű sebességtúllépéseket is csak egy 300 dolláros, átszámítva nagyjából 110 ezer forintos csekkel „jutalmazzák”. Gondatlan vezetésért 30 napos szabadságvesztés és legfeljebb 200 dolláros, tehát több mint 70 ezer forintos pénzbüntetés szabható ki.

A világ különböző pontjain eltérő szigorral kezelik a gyorshajtás kérdését, igaz, arra is volt már példa, hogy rendőrt értek tetten. Magyarországon főként pénzbüntetéssel szankcionálják a sebességhatár-túllépést, de a „sógoroknál”, azaz Ausztriában már fontolják, hogy önmagában a gyorshajtás is elegendő legyen az autó elkobzásához.