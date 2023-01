Igaz, ahogyan azt a Vezess is megírta, van, aki már (nem is akármilyen) benzinmotorra cserélte a Teslája tisztán elektromos hajtását, azonban az esetek túlnyomó többségében továbbra is villanymotor(oka)t rejt a gépháztető.

Bár a villanyautók terjedése csak az utóbbi években kapcsolt magasabb fokozatba, a Tesla az alapításától fogva elektromos modelleket gyárt – az első típust, a Model S-t 2012-ben mutatták be. Ennek ellenére még 2023-ban is megesik, hogy valaki beáll egy Teslával a benzinkútra, hogy megtankolja:

Nem zárható ki teljesen, hogy megrendezett jelenetről van szó – ugyan a napokban épp a Tesla egyik korábbi videójáról derült ki, hogy kamu –, de nehéz szó nélkül elmenni amellett, hogy valaki a tanksapkát keresi egy Model 3-ason, amit 2016-ban dobtak piacra. Mindenesetre egy, a sorban álló férfi felvétele alapján a két fiatal nő kitartóan folytatta a keresést a gépháztető alatt, majd az autó hátsó részén, ahol a töltő csatlakozója található.

Idővel a férfi felvilágosította őket arról, hogy a Tesla árammal működik, de úgy tűnik, a közbelépés sem volt eredményes: a két nő ugyanis ezt követően az ablakmosó folyadék helyére kezdte el tankolni az üzemanyagot.

Örökké homály fedi majd, mi történt ezután, de csak remélni lehet, hogy nem kezdtek el benzinnel ablakot mosni. A hiábavaló figyelmeztetésen kívül a történetben talán az a legszomorúbb, hogy nem először fordul elő ilyesmi – néhány éve szintén úgy kellett felvilágosítani valakit arról, hogy a Teslát, bizony, nem benzin hajtja.