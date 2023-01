Durván másfél hete a német közlekedési rendőrök egy civil szolgálati BMW-vel teljesítettek szolgálatot a 6-os szövetségi főúton. A járőrök Schkeuditzban egy lámpánál várakoztak, amikor jobbról két autó, egy BMW M4 Competition és egy Porsche 718 Cayman GT4 RS kanyarodott eléjük. A rendőrök reakciója ez is lehetett volna:

De nem ez volt. A két autó sofőrje jóformán még be sem fejezte a kanyarodást, amikor azonnak ráléptek a gázra, és a megengedett sebességet jelentősen túllépve repesztettek Lipcse felé. A két sofőr szemmel láthatóan versenyzett a rendőrség beszámolója szerint.

A két sportautó sebessége a 235 km/órát is meghaladta egy olyan útszakaszon, ahol keresztirányú jármű- és gyalogosforgalomra is számítani lehetett. Egy 70 km/órás jelzőtáblánál az illegális versenyzőknek “sikerült lelassítani” 195 km/órára, majd haladtak tovább. Pechjükre a rendőrautó sem egy 320d volt, hanem egy komolyabb teljesítményű BMW, amelyben ott volt egy követő üzemű Provida 2000 sebességmérő eszköz is, amellyel a járőrök az egész versengést videóra vették, majd „kapcsoltak egy kéket”, és egy lámpás kereszteződésnél – a tilosnál várakozó gépkocsik előtt keresztben megállva – a sofőröket intézkedés alá vonták.

Az illetékes ügyeletes bíró azonnal elrendelte a vezetői engedélyek elvételét és a járművek lefoglalását, a sofőröknek pedig illegális versenyzés gyanúja miatt kell a bíróság elé állnia.

Az illegális közúti autóversenyek óriási kockázatot jelentenek a közúti közlekedés biztonságára nézve, ezért Németországban az elkövetés következményei igen drasztikusak. A német jog a cselekményt 2013 óta nem szabálysértésként, hanem bűncselekményként kezeli (StGB 315§), és az elkövető „alaphelyzetben”, azaz veszélyhelyzet előidézése, illetve baleset okozása nélkül is két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető (veszélyhelyzet esetén az évek száma 5-re, személysérüléses baleset okozásakor pedig akár 10 évre is emelkedhet).

Emellett a bíróság általában a vezetői engedélyt is visszavonja, a járművezetőt orvos-pszichológiai vizsgálatra (MUP) küldheti, és ami talán a legfájóbb, az autót is elkobozhatja. Még akkor is, ha az nem a „versenyző” saját tulajdona. Az elkobzás lényege, hogy a járművet elárverezik, és az árverés bevétele az államkasszába kerül. Gondolhatnánk, hogy a drasztikus szankciók tökéletesen alkalmasak arra, hogy visszatartsák a meggondolatlan sofőröket a közúti versengéstől. De sajnos nem így van. Csak Hamburgban a 2022. évben 119 esetben indítottak eljárást illegális autóverseny gyanúja miatt, szemben a 2021. évi 90 esettel. A valós esetszám azonban ennél is több, hiszen nem minden sofőrt érnek tetten ilyen súlyos jogsértés elkövetésekor.

A Porsche GT4 RS teljesítménye eléri az 500 lóerőt, a legnagyobb forgatónyomaték 450 Nm. A 9000/percig forgó motorba a hátsó oldalablakok helyén kialakított légbeömlők segítenek megfelelő mennyiségű levegőt szállítani. A hagyományos első légbeömlők megmaradtak, de ezek csak a hűtő hőháztartását stabilizálják. A 718 GT4 RS alapkivitelű, hétfokozatú duplakuplungos váltója (a GT4 esetében ez feláras extra) kézzel is kapcsolható, akár a kormányról, akár a padlókonzoli váltókarral. További részletek…