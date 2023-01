Egyik sokk után a másikba kerülünk 2023 első napjaiban. Kedd reggel arra ébredt a világ, hogy elhunyt Ken Block, világhírű autóversenyző, showman és a Gymkhana megálmodója, hétvégén pedig a sokak által kedvelt színész, Jeremy Renner sérült meg igen komolyan.

Mostanra kiderült, hogy mi okozta a Bosszúállók – és számos más kasszasiker – sztárjának balesetét.

Az Egyesült Államokban tombol a tél, Jeremy Renner pedig rendszeresen használt hókotró traktort az elmúlt napokban, hogy téli üdülőházuk környékén eltakarítsa a havat. A baleset a nevadai Renótól nem messze, a Mt. Rose-Ski Tahoe nevű üdülőhelyen történt vasárnap, kora délelőtt. A színész maga végezte a hókotrást az úton, mivel a kiadós újévi hóvihar következtében a család nem tudta elhagyni a házat.

Az alábbi videón épp az látható, ahogy a színész a hókotróval dolgozik, még a baleset előtt:

A baj akkor történt meg, amikor a méretes gép elszabadult. Egy szomszéd beszámolója szerint áthajtott Jeremy Renner egyik lábán, amelynek az eredménye egy nyílt sebbel és súlyos vérzéssel járó sérülés volt. A szemtanúk állítása szerint a színész rengeteg vért vesztett. Az egyik szomszéd szerencsére orvos, így amikor észlelte a balesetet, azonnal ellátta Rennert a mentőhelikopter érkezéséig – írja a TMZ.

A főleg celebekkel foglalkozó hírportál jelentése szerint Renner házának a környéke most olyan, mint egy bűncselekmény helyszíne, ugyanis a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, mivel a Snowcat (a hókotró) olyan biztonsági berendezéssel van ellátva, hogy szinte lehetetlen, hogy egy ilyen baleset megtörténjen. Kiderült az is, hogy a színész mellkasa és lába sérült, hétfőn megműtötték, de továbbra is súlyos az állapota.

A pillanat, amikor a mentőhelikopter elszállítja a korábban kétszeres Oscar-jelölt színészt: