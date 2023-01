Nem csak az újév első napja és a Fruzsinák névnapja miatt fontos január első napja, hanem számos változás is történik mostantól a hazai autózás világában, amelyekről minden járművezetőnek érdemes tisztában lenni.

1.- Bátran otthon maradhat a jogsi és forgalmi

Ha az autó forgalmi engedélye és a jogosítvány érvényes és szerepel a magyar nyilvántartásokban, akkor a január 1-től életbe lépő jogszabálymódosítás végett többé nem szükséges, hogy azokat mindig maguknál tartsák az autósok. A rendőrség a helyszínen, elektronikusan is tudja ellenőrizni ezeket az igazolványokat.

De van egy helyzet, amikor mégis jó, ha nálunk vannak ezek ez okmányok, vagy legalább a azonosítószámaikat tudjuk:

2.- Durván drágul az autópályahasználat

Néhány hónapja jelentették be a magyar autópálya-matricák 2023-as árait. A tizenhárom hónapon át érvényes országos jogosultságot személyautókra 49 190 forintért lehet megvásárolni. A megyei matricák ára 5720 forint.

Jelentősen nő viszont a heti (10 napos) és a havi matrica ára: előbbi 3820 helyett 5500, míg utóbbi 5210 helyett 8900 forintba kerül mostantól. A havi matrica így közel 71 százalékkal drágult, a tíznapos pedig 44 százalékkal kerül többe.

3.- Nem kell megállnunk a magyar-horvát határon

2023 nyarán már kevésbé fog feltorlódni a sor a magyar-horvát határon a vakációzok dömpingje miatt, ugyanis január 1-től Horvátország tagja a schengeni övezetnek, így a határátkelőket is megállás és ellenőrzés nélkül vehetik igénybe az utazók.

Horvátország schengeni övezetbe belépésével a horvát-magyar határon 15, a horvát-szlovén határon pedig 58 átkelőhelyen szűnt meg az ellenőrzés.

4.- Drágább lesz a közösségi bringázás

Nagyobb áremelés jön a Bubinál 2023 január 16-től: a havi bérlet ára januártól 1000 forint (most 500), az éves bérlet 8500 forint (most 5000), a percdíj 40 forint (most 20) lesz, a díjmentes időszak továbbra is 30 perc marad. A rendszerben a havi és éves bérlet megváltásával egyszerre két kerékpárt lehet használni, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a második kerékpárért percdíjat számol fel a rendszer.

5.- Növekszik a gépjárműadó

A tavalyelőtt benyújtott, 2022-es költségvetési tervezetben 90,5 milliárd forintot számoltak a gépjárműadó-bevételre, azonban a 2022 júniusában nyilvánosságra hozott, 2023-as költségvetésben már 173,2 milliárdos bevétellel kalkulálnak. Ez közel duplája a tavalyi tervezetnek. Elsőre úgy tűnhet, hogy ez automatikusan azt jelenti, hogy közel duplájára nő a gépjárműadó, azonban ez valószínűleg nem így lesz, legalábbis magánszemélyek esetében nem. Cégeknél ugyanis fontos változás, hogy 2023-tól összevonják a gépjárműadót a cégautóadóval, így utóbbi beleolvad a gépjárműadóba. Azt már tudni lehet, hogy a különadók részeként a cégautóadó jelentősen növekedni fog.