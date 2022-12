Egyre több olyan egyedi rendszámot kapunk olvasóinktól, amivel a júliusban bevezetett, de a korábbiakhoz hasonlóan szigorú, de egyértelmű szabályok vonatkoznak az egyéni, illetve egyedi rendszámok kiadására, de az előző érából is akadnak jelöltek szép számmal.

Olvasónk még ősszel fényképezte le az alábbi BMW 750Li xDrive-ot egy pécsi parkolóudvarban, ami a QSS-999 rendszámot kapta, és ha fonetikusan írnánk le, KUSS-999 lenne az eredmény. Még passzolna is az új rendszámszabványhoz, más kérdés, hogy „átmenne-e a szűrőn”, de valószínűleg nem.

Úgy tudni, ezt a rendszámot külön kérték ki, ráadásul egy végrehajtó a tulajdonos.

Frissítés (10:41) Cikkünk megjelenését követően több olvasónk is jelezte, hogy QSS néven létezik egy magyar punkzenekar, és akár rájuk is utalhat a rendszám. A bandát 1981-ben alapították, fennállásuk során többször is feloszlottak, majd újraalakultak. 2015-ben teljesen új felállással tértek vissza az éterbe, és nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is voltak koncertjeik. Többek között ez a szám is a hazai punkkultúra elmúlt négy évtizedének a része:

A jelenség külföldi rendszámú autókon is egyre gyakrabban jelenik meg, ráadásul egyesek az erotikus irányzattól sem riadnak vissza: a napokban egy német rendszámú Škoda magyarországi tulajdonosának finoman szólva megkérdőjelezhető választásáról írtunk, de olyan csehországi Mercedest is láttunk, ami még erre is rá tudott tenni egy lapáttal:

Magyarországon 112 450 forintért van lehetőség egyéni rendszámot kérni, vagyis olyat választani, ami megfelel a nyár óta kiadott, négy betűből és három számból álló szabványnak, míg ettől eltérő formátumú, de ugyanúgy legfeljebb hét karaktert tartalmazó betű- és számkombinációkat 435 ezer forintért lehet igényelni. Persze, ezek sem utalhatnak „erkölcstelen, durva, agresszív, trágár jelentéstartalomra”.