Az udvarra néző térfigyelő kamera oldotta meg a családi autón keletkező karcolások rejtélyét. Nem ufók, menyétek, huligánok, dühös szomszédok voltak az elkövetők, hanem a 46 éves Humphrey Grimmett 7 éves fia, aki nagy igyekezetében lapáttal takarította le az autó motorháztetejét.

“Mély, szörnyen kinéző karcokról van szó.” – nyilatkozta a férfi, aki szerint az anyagi kár 400 ezer forint körüli értéket képviselhet. “A kamerák képét ellenőrizve láttam, hogy mi történt. A fiam talált egy lapátot, amit építkezési munkák után kint hagytunk, és ezt használta a hó eltakarítására.”

A férfi értékelte fia jó szándékát, de az esetről készült videót azért egy poénos “Gyerek eladó, jó lapátolási képességel, semmi egyébbel…” megjegyzéssel tette ki Twitter oldalára.

Child for sale, good shoveling skills, not much else... pic.twitter.com/LwtFrEbRAA