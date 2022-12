Az elektromos autókkal teljesen új korszak köszöntött be az autózás világában, amiben a Teslának egyértelmű lépéselőnye van, elvégre az Elon Muskhoz is köthető vállalat annak alapítása óta csak ezzel foglalkozik, ráadásul már a kamionpiacra is betört. Érthető módon azonban ezt a szegmenst sokan még nem tudják, nem is akarják befogadni, és a „régen minden jobb volt” jeligére ugorva foggal-körömmel ragaszkodnak a hagyományos, V12-es motorral hajtott sportautókhoz.

Mégis érdekes összehasonlítani, mire képesek teljesítményben a két univerzum egyes képviselői. A kérdés pedig a Petersen Autóipari Múzeumnak és az Unplugged Performance csapatának köszönhetően nem is maradt megválaszolatlan, mivel Kaliforniában gyorsulási versenyt rendeztek – előbbi egy Ferrari Enzót, egy Ferrari F12-t és egy Maserati MC12-t bocsátott rendelkezésre, míg utóbbi egy tuningolt Tesla Model S Plaiddel érkezett a helyszínre.

A 400 méteres távon azonban a belső égésű motorral szerelt sportautók elvéreztek. Pedig a 670 lóerő és a 656 Nm-es nyomaték minden okot megadott a bizakodásra a 2002-ben bemutatott Enzo esetében, sem a 350 km/órás végsebesség, sem a 4 másodperc alatti gyorsulás nem bizonyult elegendőnek. A Maserati szintén háromból kétszer kapott ki, hiába a 630 lóerő, a 652 Nm vagy a 330 km/óra. Az F12-t is elpáholta a Model S Plaid, pedig a 12 hengeres motor 740 lóerős teljesítménye szintén nem mondható piskótának, a 690 Nm-es forgatónyomaték és a 340 km/órás csúcssebesség kíséretében.

Igaz, a Tesla már kinézetre is eltér a gyári állapottól, erről a szénszálas karosszéria és a 21 hüvelykes kerekek is árulkodnak, de még a belteret is teljesen átalakították. Az olaszokkal szemben azonban már 300-400 lóerőnyi előnyben volt 1034 lóerős teljesítménye révén, erre a 2 másodperc alatti gyorsulás és a 322 km/órás tempó már csak ráadás volt, egyúttal garancia a magabiztos sikerre.

Érdekesség, hogy az ünnepek közeledtével jótékonyság is társult a megmérettetéshez, a belépőjegy-bevételekből származó adományok alapján tombolaversenyt hirdettek, melynek fődíja épp a bivalygyors Tesla volt.