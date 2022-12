Érezhetően magasabb fokozatra kapcsoltak a klímaaktivisták, akik az autózásban látják a bolygó pusztulását: hogy hangot adjanak tiltakozásuknak, az utóbbi időkben a Párizsi Autószalonon Ferrarikhoz ragasztották magukat, egy milánói kiállításon pedig liszttel szórták be a világ egyik leghíresebb BMW-jét.

Legutóbb a Tyre Extinguishers nevű mozgalom lépett akcióba, mely egy hónapok óta tartó, globális kampány keretében SUV-k kerekeit eresztik le, hogy így lehetetlenítsék el a SUV-k birtoklását városon belül. Honlapján azt írja a mozgalom, hogy március óta több mint tízezer SUV kerekéből engedték ki a levegőt, míg

a november 28-áról 29-ére virradó éjjelen több mint 900 SUV-tulajdonossal szúrtak ki ily módon.

Nyilvánosságra hozták azt is, hol folytatták a véleményük szerint „szükségtelen és veszélyes”, illetve túlságosan környezetszennyező SUV-k üldözését: Ausztriában (Innsbruck), az Egyesült Államokban (New York), az Egyesült Királyságban (Bristol, Dundee, Leeds, London), Franciaországban (Párizs, Lyon), Hollandiában (Amszterdam, Enschede), Németországban (Berlin, Bonn, Essen, Hannover, Saarbrucken), Svájcban (Winterthur, Zürich), valamint Svédországban (Malmö, Uppsala).

A nyolc különböző országban a pórul járt SUV-tulajdonosok autóin üzenetet is hagytak a szélsőséges környezetvédők, melyben leírják, mik az akció okai. Eközben a kormányokat arra kérik, tiltsák ki a városi régiókból az SUV-kat, azok birtoklását pedig jelentősen adóztassák meg, és az ebből befolyó összeget fordítsák az ingyenes tömegközlekedés megteremtésére.

Why are we doing this? We explain here…

SUVs are a climate disaster

SUVs cause air pollution

SUVs are dangerous

SUVs are unnecessaryhttps://t.co/Fkc6RLEczH pic.twitter.com/yMB7DN1QVl

