Péntek este ismét akcióba léptek az Extinction Rebellion tagjai: a klímaaktivisták beszivárogtak a Párizsi Autószalonra, ahol három piros Ferrarihoz ragasztották oda magukat – számolt be a hírről több helyszíni fotó kíséretében a Daily Mail.

Mostani megmozdulásuk során az egyéni autóhasználattal szemben fejezték ki nemtetszésüket, így amellett, hogy kezeiket három Ferrarihoz ragasztották, azokat fekete festékkel öntötték le, kántáltak és „Az önpusztítás globális” feliratú molinóval hívták fel a figyelmet magukra, illetve az üzenetükre.

Nem maradt azonban következmények nélkül a fellépés: a klímaaktivista szervezet is beszámolt róla, hogy tizenegy tagjukat tartóztatták le a rendőrök a tiltakozást követően. „Az aktivisták elítélik azt a környezetszennyező iparágat, ami környezetbarát járművekkel igyekszik tisztára mosni imázsát, miközben továbbra is az egyedi autós közlekedést hirdeti” – írták a Twitteren.

Az Extinction Rebellion hozzátette, azt szeretnék elérni, ha az autógyártók felhagynának az egyedi autóhasználat propagálásával, és helyette a tömegközlekedés „mobilitási bizonytalanságának” javításán dolgoznának. Az aktivisták szerint egyenesen „abszurd” az egyedi autóhasználatot a jövő közlekedéseként hirdetni a mostani energia- és üzemanyagárak mellett: becslésük szerint egy autó üzemeltetésének havi költsége 350 euróra, átszámítva majdnem 150 ezer forintra rúg.

A klímavédők az elektromos és hibrid üzemű járművek anyaghasználatát is kritizálták, mondván, olyan anyagokat használnak fel azok gyártása során, melyek kiaknázása „rendkívül költséges” a populációra, az energiára és a környezetre nézve.

A közelmúltban több hasonló tiltakozása volt az Extinction Rebellionnak: például a hét elején az Egyesült Királyságban egy Aston Martin-szalon kirakatüvegét locsolták le narancssárga festékkel. 2018-as alapítása óta folyamatosan aktív a világ legtöbb pontján, még Magyarországon is található csoportja a környezetvédő szervezetnek.

🚨 BREAKING 🚨

As #ExtinctionRebellion gather to #ReclaimOurFuture in Hyde Park @JustStop_Oil take action outside #AstonMartin on Park Lane#NoLuxuryCarsOnADeadPlanet 🌍💀 pic.twitter.com/t1uGtpusFl

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) October 16, 2022