Lángokba borult egy Lamborghini Huracán az olasz A16-os autópálya Nápoly és Canosa közötti szakaszán – írja a Carscoops. Egyelőre tisztázatlanok a tűzeset okai, ugyanakkor kontextust adhat annak, hogy nem sokkal korábban az anyósülésen ülő utas épp arról készített felvételeket, hogyan repesztenek 300 km/óránál is gyorsabban – holott a szabályok ezt nem is teszik lehetővé.

Egyik pillanatról a másikra kezdett el füstölni a kétajtós Lamborghinit, amit ezután olyan szinten borították be a lángcsóvák, hogy a felvételek alapján már azt sem lehet megállapítani, kabrió vagy kupé volt-e a balszerencsés végkifejletet megelőzően.

Kinyílt az egyik légzsák, továbbá megsérült az autó jobb eleje, míg a hűtőrács bal oldalába egy jókora fűcsomó akadt, amiből arra lehet következtetni, hogy az útról is letért az 5,2 literes, V10-es motorral szerelt, több mint 600 lóerős technika. Ennek kapcsán olyan teória is napvilágot látott, miszerint az autóval a szalagkorlátot is eltalálhatták, mielőtt lángra kapott.

Magáról a balesetről nem készült felvétel, de a külsérelmi nyomok mértékéből, illetve abból ítélve, hogy mind a sofőr, mind pedig az utasa jól van, valószínűleg nem 300-320 km/órás sebességnél következett be a baj. Az autó azonban porig égett a tűzben, a helyszínre érkező tűzoltók ugyanis már nem tudták megfékezni azt.