A hetekben jelentette be az Audi új néven, megújulva tér vissza kínálatába a márka zászlóshajója. Ennél is érdekesebb lehet a 2023 tavaszától rendelhető Q8 e-tron kapcsán, hogy eddig nem használt forrásból szerzik be hozzá a biztonsági öv csatjaihoz szükséges műanyagot az ingolstadtiak.

Régi és sérült, egyúttal javíthatatlan Audikból fogják kiszerelni a hűtőrácsokat, lökhárítókat, kerékagyakat, az alvázburkolatokat és más alkatrészeket, és azokat fogják újrahasznosítani.

Bár magától értetődőnek tűnik, fontos leszögezni, hogy ezek az alkatrészek csupán nyersanyagként szolgálnak, azaz nem eddigi formájukban és korábbi funkciójukat ellátva folytatják életciklusukat. Első körben ezeket az elemeket összegyűjtik az Audi márkakereskedői hálózatából, majd a kiválasztott alkatrészekről eltávolítják a fémkapcsokat és más idegen anyagokat. Az így megmaradt műanyag maradványok a darálóban kötnek ki, utána pedig pirolízis olajjal végzett, különleges kémiai eljárás útján alakul műanyaggranulátummá, amiből új alkatrész gyárható.

Az Audi újrahasznosítását dokumentáló videó itt nézhető meg:

Ugyan a megoldást egy – az autó arányaihoz mérten – kis alkatrész esetében alkalmazzák, az újrahasznosított alkatrészek csökkentik a Q8 e-tron nyersanyagköltségét. Az sem másodlagos szempont, hogy a folyamat olyan fosszilis anyagok életciklusát hosszabbítja meg számottevően, amik máskülönben a roncstelepen végezték volna, tovább szennyezve a környezetet.

Kezdeményezését az Audi a PlasticLoop projekt keretein belül, a LyondellBasell multinacionális vegyipari és műanyaggyártó vállalattal karöltve valósítja meg. Közleményében az ingolstadti gyártó azt írja, ez az első alkalom fennállása során, hogy ily módon állítanak elő biztonsági alkatrészeket.

Az Audi azonban már korábban is „eljátszott” a műanyag-újrahasznosítás gondolatával. Még egy szeptemberi kommünikében számolt be arról a német márka, hogy a fenntartható termékfejlesztés jegyében tudományos és ipari partnerekkel közösen kutatja, hogyan lehetne javítani az anyagok újrahasznosíthatóságát, illetve spórolni az elsődleges nyersanyagokkal. Ennek a vállalásnak az egyik része az volt, hogy a Fraunhofer Intézettel folytatott együttműködés keretében további módszereket tesztelnek a műanyagok újrahasznosítására és tömeggyártására.

Hosszabb távon azt szeretné elérni az Audi, hogy járműveiben tovább növelje az újrahasznosított anyagok arányát. Példaként a Q4 e-tront említik, melyben már 27 féle újrahasznosított alkatrész található. Ezek közé tartoznak a fényszórótartók, a kerékív-betétek, a sárvédőburkolatok és a kerékspoilerek nagy része, míg a beltérben annak szigetelő és elnyelő részeit készítik másodnyersanyagból.