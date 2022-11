Ernie Boch Jr. sikeres autókereskedő, komoly hálozatot üzemeltet, éves forgalma eléri az egymilliárd dollárt. Boston környékén helyi hírességnek számít, szerepel a tévében, és különféle akciókkal hívja fel magára a figyelmet. 2020-ban egy gigantikus borravalóval került be a globális hírfolyamba, 5 ezer dollárnyi (1,5 millió forint) borravalót hagyott a 157 dolláros (48 ezer forint) éttermi számlája mellett egy, a közösségi médiában terjedő kihívás keretében.

A pénzosztogatást azóta sem hagyta abba, idén április elsején már csinált egy ingyenbenzin-akciót, amit nyilván sokan átverésnek gondoltak, pedig nem volt az, egy helyi kúton tényleg állta a számlát a betérő autósoknak.

Most a hálaadás napját ünnepelve játszotta meg ugyanazt. Az akció a “Tanks-Giving” fedőnevet kapta, és a Rojo Irving üzemanyagtöltő állomásnál került megrendezésre. Ezen a napon 50 ezer dollárnyi összegig (20 millió forint) állta a betérők tankolását, de egy autós maximum 75 dollárig (30 ezer forint) élhetett a “kedvezménnyel”. Ez az összeg még az Egyesült Államokban is bőven elég egy átlagos személyautó telitankolására.

#Tanksgiving !

Free gas while it lasts at Rojos on Route 1 in Norwood MA … pic.twitter.com/428085TADU