Nehéz és annál eszementebb műfaj a drift az autóversenyzésen belül, nagyon sok apró vagy apróságnak tűnő tényezőnek kell a helyére kerülnie ahhoz, hogy klappoljon minden. Lengyelországban a szakág királyának Bartosz Ostalowskit tartják, aki immár világrekorder is.

Ostalowski az előző hónapban úgy állított fel Guinness-rekordot, hogy két karját még 2006-ban elveszítette egy balesetben: 276,8 km/órás sebességgel kezdte el csúsztatni a kizárólag lábbal irányított BMW M3-asát, míg az 50 méteres mérési tartományban elért 231,58 km/órás átlaga szintén új csúcsnak számít. Mindeközben 60 fokos maximum szöget mértek.

Az előző csúcstartó, Jakub Przygonski 217,9 km/órás tempóval csúszott keresztbe, vagyis ezt – két karral kevesebbel – sikerült megdönteni majdnem 15 km/órával. Rengetegen gratuláltak Ostalowski rekordjához, többek között a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso is:

A vérprofi lengyel mellett a technikát illetően sem érheti szó a ház elejét, hiszen az M3-as teljesítménye 1000 lóerő, nyomatéka pedig 1280 Nm – igaz, ebben az is szerepet játszik, hogy nem az eredeti motor van az autóban, hanem egy jóval erősebb, 7,0 literes LS3 V8. A BMW-be a ZF nyolcfokozatú automata váltóját is beszerelték, azonban Ostalowskinak még erre sincs szüksége: a jobb vállára rögzített heveder segítségével maga vált sebességet is.

Ostalowski évek óta tagja a lengyel driftbajnokságnak, és a folytatásban a sorozatban fog versenyezni.