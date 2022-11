A Rolls-Royce V12-es, 27,0 literes motorjának története egészen a második világháborúig nyúlik vissza, hiszen ezt a hajtásláncot eredetileg nem is autókba tervezték, hanem tankokba. Ennek ellenére az idő előrehaladtával, alkalmi jelleggel közúti járművekbe is szereltek tankmotorokat, miközben a háborúban is nagy segítséget nyújtottak a brit hadseregnek.

A Meteor 27-Liter V12 Specialt azonban nemcsak a motorja teszi rendhagyóvá, hanem a karosszéria paraméterei, illetve az autón hosszában végigfutó kipufogócsövek is. A kivételes modellen 2001-ben kezdték meg a munkálatokat a dél-afrikai Fokvárosban, ám a projekthez nem találtak kompatibilis Bentley- vagy Rolls-Royce-alvázdonort, így házilag gyártottak egyet, különböző alkatrészek felhasználásával – a felfüggesztés például egy Jaguar XJ12-ből származik.

A képre kattintva galéria nyílik:

27 literes, V12-es motorral itt egy igazi ritkaság 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Egy acélcsöves váz adja a karosszéria alapját, annak alumíniumból készült elemeit pedig kézzel formálták. A beltérben mindehhez vörös bőr, valamint korhű mérőórák társulnak.

A 630 lóerő körüli teljesítmény, illetve az 1965 Nm-es forgatónyomaték pedig önmagáért beszél, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy a motort még az 1940-es évek elején gyártották. TM400-as sebességváltóját szintén az XJ12 Jagből „vette kölcsön”, amit a Jaguar pedig a General Motorstól vásárolt, igaz, ezek belső elemein jócskán változtattak.

Nehéz meghatározni az értékét, hiszen a modern világban sem mindennapos téma a tankmotorok hétköznapi alkalmazása. Mivel a 21. században épült, olyanok méltó kihívója lehet a Meteor, mint a Merlin által építette 55 Chevy, vagy a Meteor Interceptor Crown Victoria.

Becslések szerint 150-200 ezer angol fontért, azaz nagyjából 70-95 millió forint közötti áron kelhetett el a Bonhams árverésén.