Tankmotorral bármit fel lehet dobni, minden ilyen jellegű építés izgalmas, abszolút értelmetlen, és egyedi. Ez inkább művészet, nem autótuning, mert az öreg tankmotorok teljesítményét gyakorlatilag egy jól megépített kétliteres, négyhengeres Volkswagen benzinmotor is hozza.

Mégis a szédítő lökettérfogat, a földet rengető hang, a megjelenés, az óriási méretek háttérbe szorítanak minden józan érvet. Ez a helyzet ezzel a svéd csodával is, amibe egy 27 literes Rolls-Royce V12-es motor került.

Azt a motort építették be, amit eredetileg olyan tankokba szántak, mint a Cromwell vagy a Comet. A 27 literes motor furata 140 mm, lökete 150 mm és 2400-as fordulaton olyan 600 lóerő körüli teljesítményre képes. Hozzá pedig brutális 1965 Nm nyomatéka van.

Ez viszont nem elég a srácoknak, ezért két hatalmas turbófeltöltővel és egyedi motorvezérlővel szerelik fel a gigantikus motort, hogy kijöjjön belőle 2500 lóerő.

A motorhoz kellett két komoly üzemanyag-szivattyú is, melyek percenként akár 24 liter üzemanyagot is képesek szállítani a motornak. A hatalmas súlyt és a rengeteg erőt viszont bírnia kell, ezért számtalan ponton meg kell erősíteni az autót és a hajtást is. Ehhez teherautó alkatrészeket használnak majd.