Egy verpeléti férfi november 13-án ellopott egy járó motorral leparkolt BMW-t Gyöngyösön. A tolvajt két és fél órával később a 3-as főúton, Füzesabony közelében fogták el.

A férfiról kiderült, hogy néhány nappal korábban több gyöngyösi üzletben is követett el vagyon elleni bűncselekményeket, továbbá elfogását megelőzően a lopott autóval anyagi káros balesetet is okozott. A jobb első felniről a gumi is eltűnt.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség az alábbi, egyébként nyilvánvaló tanácsokat adta:

– az autóját mindig gondosan zárja be, akkor is, ha a saját udvarán parkol, vagy csak rövid időre kell bemennie valahova.

– Ne hagyja az autót járó motorral még addig sem, amíg esetleg bezárja a kaput vagy a garázsajtót.