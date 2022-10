Több mint tíz évig tartott a Ford és az amerikai drifter, Ken Block együttműködése, amely olyan csodálatos verdákkal örvendeztette meg az autóbuzéria világát, mint például a Hoonifox vagy a Hoonicorn, melyeket számos Gymkhana-videóban láthattunk. Ennek az útnak azonban vége, Block durván egy éve hivatalosan is az Audi Motorsport kötelékein belül tevékenykedik.

Első közös projektjük a Audi S1 Hoonitron, amelynek ámokfutását a legújabb Gymkhana videóban tekinthetjük meg, pontosabban ez már Electrikhana, hiszen egy teljesen elektromos versenyautóról van szó.

Számomra miért csalódás?

Egy nemrég írt Persche-tesztemből tudnék idézni, amely remekül átadja, mire is gondolok csalódás alatt: “Megfakult, félig leszakadt poszterek a garázs falán; összegyűrt, megsárgult turbórágós-papír a pénztárca mélyén és néhány emlék, melyeket csillogó szemmel mesélek majd a gyerekeimnek, és mesélek most is a tizenéves generációnak a családban. Már most látom, hogy nem értik, nem hozza őket lázba a durrogó kipufogó, a kilencezren bömbölő boxermotor vagy a gurgulázó vényóc’. Az égett gumi és a túlhajtott fék szaga nekik inkább taszító és hamarabb felkapják a fejüket egy Teslára az utcán, mint egy Mustang GT-re.”

Ken Block új videója olyan, mint a vajaskenyér: gyerekkorunk óta imádjuk, de só nélkül semmit nem ér…