A Just Stop Oil aktivistáinak fő célja az új olaj- és gázprojektek leállítása, és erre a törekvésükre egyre radikálisabb módokon hívják fel a figyelmet.

Tiltakoztak már múzeumban, festékkel öntöttek le több híres festményt (ezzel kárt nem okoztak, mert a műveket biztonsági üveg védi) plakátokat lógattak jól látható helyekre, tankerhajókra másztak, és olajraktárak felé vezető utakat blokkoltak, próbálták megzavarni a Forma-1-es futamot Silverstone-ban.

Ezúttal pedig narancsszínű festékkel fújták telibe az Aston Martin londoni kiállítótermének üvegét. A Sky News híradása szerint a szervezet tagjai vasárnap délelőtt kezdtek akcióba, melynek során a Park Lane forgalmas szakaszát is blokkolták egy időre.

Just Stop Oil campaigners have blocked London's Park Lane and spray-painted the front of a luxury car showroom in their latest protest.



Read more: https://t.co/GhFKCePT73 pic.twitter.com/YhWF4bBQCf