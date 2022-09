Tavasszal már írtunk a Vezessen a Tyre Extinguishers („gumikioltók”) nevű környezetvédő csoportról, amely az aktivizmus sajátos formájában utazik: a nekik nem tetsző autók kerekeit engedik le kampányszerűen.

Márciusban a radikális környezetvédők London tehetős kerületeiben néhány száz SUV kerekeit engedték le, a célpontokra elhelyezett szórólapokon pedig az üzenetet is átadták: nem akarnak a városokban „klímakatasztrófát” okozó autókat látni.

A mozgalomhoz azóta számos országban csatlakoztak, a Tyre Extinguishers állítása szerint március óta mintegy 9000 városi terepjáró gumijait engedték le az aktivistáik.

Keddről szerdára virradóra végrehajtották eddigi legnagyobb akciójukat: egy éjszaka alatt kilenc országban – Csehországban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Kanadában, Németországban, Norvégiában és Svájcban – összesen 600 SUV-t intéztek el „a bátor polgárok”, ahogy a Tyre Extinguishers nevezte őket. Állításuk szerint a szám tovább fog nőni, azaz folytatódnak az akcióik.

A szervezet az interneten keresztül koordinálja akcióit, a honlapon útmutatót is adnak a gumik leeresztéséhez: módszerként egy-egy szem lencse szelepbe való benyomását ajánlják, amely így aztán nyitva marad, ami a gumi lassú leeresztésével jár.

🚨600+ SUVS DEFLATED IN 9 COUNTRIES IN WORLDWIDE NIGHT OF ACTION🚨

SUVs ‘disarmed’ last night in UK, France, Germany, Switzerland, Netherlands, Norway, Denmark, Czech Republic & Canada – exactly 2 months before #COP27 climate summit and 6 months since Tyre Extinguishers launch pic.twitter.com/cfwhlLLHiI

— The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) September 7, 2022