A klímaváltozásért aggódó radikális környezetvédők egyre komolyabb figyelemfelhívó akciókkal próbálják elérni az általuk helyesnek vélt célokat. Az autóipar már régóta a begyükben van, láttunk művérrel leöntött új típusokat autókiállításokon, autópályát összekapaszkodva eltorlaszoló aktivistákat, szélvédőre ragasztott cetliket.

A napokban történt friss megmozdulással azonban átlépett egy képzeletbeli határt. A figyelmeztető szövegek mellett tettekkel is jelezni akarták az autósoknak, hogy bolygópusztító autóval járnak: nemes egyszerűséggel, az egyik kerék leengedésével bénították meg a kiválasztott szabadidőautókat.

A magyarul nehezen visszaadható “Tyre Extinguishers” elnevezésű csoport Chelsea, Chiswick, Harley Street, Hampstead Heath, Notting Hill, Belgravia, Clapham, Brighton, Bristol, Cambridge, Sheffield, Liverpool és Edinburgh SUV sofőrjeinek adták át az üzenetet.

Céljaikat a hátrahagyott cetliken fogalmazták meg: szerintük a szabadidőautókat törvényileg ki kell tiltani a városi lakó övezetekből, durva mértékű adóterhekkel, egyéb központi szabályozással, a közösségi közlekedés párhuzamos fejlesztésével.

A helyi hírek szerint nem válogattak az autókban található hajtás alapján, dízel, benzin, hibrid, konnektoros hibrid, mind megkapta a lapos gumis kezelést. Egy teljesen elektromos, a városi levegőt közvetlen kipufogógázzal nem szennyező Mercedes-Benz EQC tulajdonosa is az áldozatok között volt. A lapos gumikat már csak akkor vette észre, amikor reggel el akart indulni a szokásos körre három gyerekével az utastérben.

“Időpontunk volt az egyik beteg gyerekünkkel a kórházba, szerencsére van második autónk.” – nyilatkozta az Edinburgh News megkeresésére.

Igaz a terjesztett szórólapon megindokolják a minden hajtásra kiterjedő akciót: “Hibridet, elektromost vezetsz? Ezek ugyanúgy szennyeznek, veszélyesek, és dugókat okoznak. További információ a honlapunkon!”

Az aktivisták honlapján tényleg vannak érdekes információk. Többek között megmutatják hogyan kell azokból a furfangos kerekekből kikergetni a levegőt, valamint abban is segítenek, mi is az a SUV.

A leírás szerint a SUV:

Általában magasabb mint a többi autó

Magas hasmagasság (az autó karosszériája és az út közötti távolság)

Normálisnál nagyobb kerekek, terepgumik

Tehát akár egy szerény tömegű, dízelként kisautókhoz hasonló fogyasztást hozó Dacia Duster is bekerülhet az akcióba, sőt! A honlapon pár képet illusztriációként is feltüntetnek, ami mutatja, mennyire otthonosan mozognak a témában. Többek között a Toyota RAV4 is a fotókon szerepel, ami hibridként az egyik legtisztább, legtakarékosabb erőforrást hordja orrában.

Több leengedett kerékkel álló autós is írta Twitteren, hogy egyet értenek a célokkal, de ez a probléma nem oldódik meg az ilyen akcióktól, amellett, hogy vannak akiknek a munka, nagyobb teher vontatása, a magas üléspozíció, terepjáró képesség miatt tényleg ilyen jellegű autóra van szükségük.