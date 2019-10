Soha el nem múló láznak tűnik az, ami a szabadidő-autók, crossoverek, SUV-k, városi terepjárók kapcsán fellobbant. Ez a kategória hatalmas növekedést produkál, 2009-ben még csak az eladott autók 7%-a volt ilyen típusú a The Guardian cikke szerint, ez a szám 2018-ra 36%-ra növekedett. Egyes előrejelzések szerint ez a szám két éven belül akár a 40%-ot is meghaladhatja.

Hogy miért szeretik mégis az emberek az SUV-ket? Ezzel mi is foglalkoztunk itt:

Röviden összefoglalva tehát a magasabb üléspozíció nagyobb biztonságérzetet ad, jobb kilátást és könnyebb beszállást is a magasabban lévő ülésekbe. Ott van persze az a tény is, hogy a szabadidő-autók divatosak és benne van a járatlan út felfedezésének, habár ezt használják ki legritkább esetben a tulajdonosok. A legtöbb SUV ennek megfelelően már kapható összkerék-hajtás nélkül is vagy sportosabb változatban.