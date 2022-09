Az angol David Franklin 1962-ben az Egyesült Királyság első hivatalos Fiat-importőrénél állt munkába, ahol kezdetben a rendeléseket menedzselte, később tesztvezetőként, műszaki előadóként, majd részlegvezetőként, végül brandmenedzserként dolgozott.

A férfi gyakorlatilag rögtön beleszeretett az olasz autómárkába, első Fiatját – egy piros 500D-t – 1963-ban vásárolta, majd nem volt megállás. Olasz, milánói születésű feleségét is a munkahelyén ismerte meg 1964-ben, és természetesen 1966-os esküvőjükre is a márka egyik autójával, egy Fiat 2300-assal (a gyártó első automata váltós modellje) mentek.

Franklin a munkán kívül sem tudott elszakadni a Fiattól: 1963 és 1967 között 31 különböző raliversenyen indult Fiat 500, Fiat 500 Abarth, Fiat 1500, Fiat 850, Fiat 850 Coupe és Fiat 850 Idromatic volánjai mögött – a futamok közül 14-et megnyert, kilenc alkalommal második lett, egyszer pedig a dobogó 3. fokán zárt.

A férfi 1974-ben ugyan elhagyta munkahelyét, hogy családi vállalkozást indítson, ám a Fiathoz hű maradt, újra és újra az ő autóikat választotta. „A Fiat sosem hagyott cserben, így én sem hagytam cserben a Fiatot” – mondta.

A most 84 éves Franklin az évtizedek során 32 különböző típus 55 példányát használta – a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy két Lancia is “befigyelt” –, a legújabb Fiatját, egy RED-kiadású elektromos 500-ast februárban vette át.

„A villany-500-as is olyan, mint bármelyik Fiat: élvezet vezetni. Nagyon csendes, hihetetlenül kezes és nagyszerűen gyorsul – néha a hátsó ülésen köt ki a szemüvegem!” – viccelődött. „Teljesen magával ragadott a villanyautózás.”

Érdekesség, hogy a férfi saját becslése szerint bő 600 ezer mérföldet, azaz nem egészen 1 millió km-t tett meg Fiatjaival, tehát egy-egy darabra átlagosan 18 ezer km jutott – ha egy kicsit kötözködni szeretnénk, mondhatnánk, hogy ilyen kis futásteljesítmény mellett nem csoda, hogy az autók nem hagyták cserben.

Franklin a három kedvenc modelljét is megnevezte: az egyik az új 500-as, korábban imádta a versenyeken is jól szolgáló 850-esét, a csúcsfavorit pedig a finoman is megosztó külsejű, de végtelenül praktikus Multipla volt.