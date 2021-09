A 2006-ban alapított RED programja egyszerű, de hatásos: a világ legnagyobb fogyasztói márkáit kéri fel támogatónak, cserébe azok a RED mára ikonikussá vált piros árnyalatában pompázó termékeket hozhatnak forgalomba.

Ez a vásárlóknak is jó, hiszen mindennapi életük szerves részeként vállalhatnak aktívan részt a rászoruló régiók, betegek, rossz sorban élők megsegítésében. A mai napig közel 700 millió dollárt gyűjtöttek így össze, és ezzel több mint 220 millió ember életét tették jobbá.

Elektronikus és divatcikkek eddig is szerepeltek a RED kooperációs palettáján, de autó még nem. Most viszont három is bekerül a csoportba: a Jeep, a RAM és a Fiat (korábban az FCA-konszern, most a Stellantis-csoport tagjai) egyaránt egy-egy jellegzetes piros modellváltozattal hirdeti, hogy aktívan hozzájárul a világ szebbé, jobbá, élhetőbbé tételéhez.



Az együttműködés keretében legalább 4 millió dolláros támogatást garantálnak az autógyártók; a pontos részleteket később hozzák nyilvánosságra a partnerek. A Fiat 500 (RED) modell mindenesetre az európai vevők számára teremt lehetőséget a gondoskodásra: az új generációs, tisztán elektromos modell egyelőre ugyanis kizárólag itt kapható. A programban egyébként a klasszikus Fiat 500, valamint a Fiat 500X crossover is részt vesz.