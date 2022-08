Láttad már a világ első lakóautóját?

A közlekedés, szállítás mellett (ideiglenes) szállásként is használható járművek – szekerek – már évszázadok óta léteztek, ám a lakóautó egy viszonylag új, más műfaj.

A kikapcsolódási, szórakozási, pihenési célú utazás, nyaralás csak a 19. század vége felé jelent meg társadalmi szinten, nagyjából ugyanakkor, amikor az automobilizmus. Talán nem meglepő, hogy a kettő metszetében viszonylag hamar feltűnt a lakóautó is, az első méghozzá nagy valószínűséggel a cikkünk tárgyát képező járgány volt.

Az 1914-es Ford T-modell alvázát a tehetős Bentall család megrendelésére egy Baico nevű cég nyújtotta és erősítette meg, a felépítményt pedig a readingi Dunton építette. Az utóbbi vállalkozás már komoly tapasztalattal rendelkezett a vontatható lakókocsik terén, így a lakóautó is magas minőségben készült el.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A felépítmény túlnyomórészt fából készült, ahogy a padló és a berendezés is. A lakótér négy fekvőhelyet kínál, szekrény, bőrbevonatú pad, valamint a bőrbevonatú kanapé is található az autóban – utóbbi egyben az első üléssor is –, a fenyőpadló és a már említett pad alá pedig tárolórekeszek kerültek. A fűtésről fatüzelésű kályha-tűzhely gondoskodik, míg a világítást petróleumlámpák biztosítják benne.

A lakóautót az 1920-as években adta el eredeti gazdája, jó időre nyoma veszett, de miután a ’70-es években rábukkantak, egy bútorasztalos négyéves projekt keretében, az eredeti faanyag 95%-nak újrafelhasználásával felújította a Fordot. A lenyűgöző matuzsálem azóta számos díjat nyert különböző kiállításokon, most pedig eladásra kínálják: a Bonhams szeptember 10-i, az angliai Beaulieu National Motor Museumban tartandó árverésén licitálhatnak rá az érdeklődők.

Annak ellenére, hogy kiemelkedő állapotú autóipari különlegességről van szó, meglepően „olcsó” lehet a legelső lakóautó: az aukciósház 20-30 ezer font, azaz 9,5-14 millió Ft közé jósolja a leütési árat.