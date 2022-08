Az amerikai autóipar egykori fellegvárában, Detroitban élő Brandon Dalaly mostantól ténylegesen kulcs nélkül nyithatja Tesláját: a központi zárat oldó és az indításgátlót semlegesítő jeladót ugyanis beépíttette a jobb kézfejébe. Nem ő az első egyébként, akin ilyen kényelmi műtétet hajtottak végre, két éve egy másik amerikai Tesla-tulajdonos talált ki hasonlót.

Ez már a második implantátum Dalaly kezében: az első NFC chip a bal kézfejébe került, amivel okos otthonának ajtaját tudja nyitni, illetve egyéb feladatokat tud elvégezni – például ezen a chipen tárolja telefonszámát és egyéb elérhetőségeit, Covid oltási igazolványát és ki tudja, még mit. Ha ezeket be akarja olvastatni, csak oda tartja a másik fél telefonjához a bal kezét, és már át is adta az adatokat.

Miután látta, hogy a rendszer működik, és biztosan tudta, hogy soha többé nem lesz szüksége lakáskulcsra, logikus lépés volt, hogy az autókulcsot is elfelejthesse. Mivel Dalaly technológiai területen dolgozik, a chipeket saját maga programozta fel, majd elment egy helyi piercing stúdióba, ahol percek alatt beültették a bőr alá a chipet. Az egész projekt 3-400 dollárjába (kb. 120-160 ezer Ft) került.

Ezzel még nem értek véget bionikus tervei: a felső testébe építtet be egy hőszenzort, így elég lesz a mellkasához érintenie telefonját, és máris leolvashatja testhőmérsékletét.

Az alábbi Twitter-bejegyzésben látható videó a chip használatának módja mellett a beültetés folyamatát is megmutatja; erre érzékeny olvasónk ne nézzék meg a filmet.

@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022