A modern technológia megszállottja az a utahi férfi, aki nemrég azzal került be az amerikai hírekbe, hogy a bőre alá ültette Teslájának kocsikulcsát. A Model 3-ast egy apró chip segítségével is ki lehet nyitni, mindössze elég közel tartani az érzékelőhöz. Ben Workmannek ezentúl nem kell a zsebeiben keresnie a kulcsot, hiszen az ott van a kezében.

A férfi kezébe összesen négy chipet ültettek már, ezekkel a munkahelyi ajtókat is nyitni tudja, de a számítógépébe is ezzel jelentkezik be. A már-már kiborggá változó Ben dolga nem volt egyszerű, ugyanis nem sokan vállaltak el ehhez hasonló operációt. Miután a hagyományos orvosoknál nem járt sikerrel, egy állatorvoshoz és egy piercing stúdióba is ellátogatott, végül azonban egy családtagja végezte el a műtéteket.

Ben elárulta, hogy gyakran ugratja azokat az embereket, akik nem tudják, mi van a bőre alatt. “Megpróbálom elhitetni velük, hogy egy banánnal nyitom ki az ajtót” – mondta. Emellett hozzátette, hogy a bal kezében egy mágnes is található, csak úgy poénból.

A férfi a jövőben egy olyan chipet is a bőre alá akar ültetni, mellyel érintés nélkül tud fizetni, akárcsak a telefonoknál.