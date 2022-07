Az USA-ban itt-ott már üzembe álltak a teljesen önálló, szükség esetén beavatkozni képes sofőrrel, vagy akár anélkül nélkül közlekedő robottaxik.

Egyelőre vannak gondok a működésükkel – nemrég San Franciscóban csoportba verődve akadályozták a forgalmat –, ám úgy tűnik, néha nem velük, hanem az emberekkel van probléma.

Az Arizona állam fővárosában, Phoenixben jelenleg a Google-höz kötődő Waymo nyújt robottaxis szolgáltatást, ám az agglomerációhoz tartozó Tempében a múlt héten egy gyalogos a szó szoros értelmében nekitámadt az egyik járgányuknak.

Az éppen utast is szállító önjáró Jaguar I-Pace-nek múlt kedd hajnalban rontott neki egy férfi, aki, miután az automatika az eléje rohanó ember miatt leállította a járművet, a motorháztetőt kezdte csépelni, a szélvédőbe is lyukat ütött, mellyel a biztonsági sofőrt is megsebesítette.

Az elkövetőt a rendőrség gyorsan elfogta, majd – kiszámíthatatlan, zavart viselkedése miatt – megfelelő egészségügyi intézménybe szállította.

A támadás oka nem ismert, de úgy tudni, nem a benne ülők valamelyike, hanem maga az autó volt a célpont.

Egy járókelő körbe is videózta a megtámadott autót

A new Waymo Jaguar was in a single vehicle accident tonight. First responders confirmed it did not strike another vehicle. At least one person was transported as I arrived. Windshield is completely destroyed. Well lit area. #waymo #jaguar #SelfDrivingCars #tempe #google pic.twitter.com/oBqDflE45o

— Andrew Hill (@AHill_) July 5, 2022