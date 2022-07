Tombol a nyár, aki teheti, a strandon és a vízpartokon tölti az időt. Ezekhez eljutni a szállásról néha csupán néhány percet vesz igénybe, de a biztonsági szakértők ezen rövid utazások veszélyeire is figyelmeztetnek. Az ORFK vezetője néhány hónapja már elmondta, hogy a balesetek nagy hányada az elindulás utáni percekben következik be, szóval néhány tipikus nyári szokást nem árt hanyagolni, hogy ezt a kockázatot csökkentsük.

Papucs, fürdőruha

A tipikus strandviselet nem alkalmas autóvezetésre, ezt most leszögezhetjük. A strandpapucs csökkenti a vezető képességét a pedálok kezelésére, az be is akadhat a pedálokba, és megakadályozhatja a sofőrt a megfelelő, gyors reagálásban. Plusz ha még vizes is, akkor simán lecsúszhat a pedálról a lábunk (sajnos ezt tapasztalatból mondom, az én káromon tanuljatok, ne a sajátotokon). A legtöbb európai országban a papucsban vezetés nincs tiltva, de a strandlépőben vagy mezítláb vezetés akár büntetést is vonhat maga után, a balesetveszély miatt. A járművezetőknek mindig olyan lábbelit kell viselniük, amelyben megfelelően tudnak vezetni.

A meztelen felsőtesttel való vezetés során (az Európai gépjármű Bizottság Alapítványa szerint a járművezetők 25%-a a nyaralóhelyeken nyáron így vezet) a biztonsági öv felhorzsolhatja a bőrt. És azt se felejtsük el, hogy könnyebb egy pólót kimosni, mint ősszel kárpitot tisztítani, ha érted mire gondolok…

Ahány ülés, annyi utas

Ha az utazás távolsága csupán néhány kilométer, az ülések számánál több embert akkor is szabálytalan és veszélyes szállítani. A “többlet” utasnak nem jut biztonsági öv, vagy a gyermekek esetében gyermekbiztonsági rendszer. Ezt inkább hanyagoljuk, akkor is, ha a buli hevében jó ötletnek tűnik. Nem csak balesetveszélyes, de igen szigorú büntetés jár érte, ha egy rendőri ellenőrzésbe futunk ilyen esetben.

Igen, mi is tudjuk, hogy nagyon sok ember befér egy autóba, ha nagyon akarjuk. Itt például 20-an préselték be magukat egy Smartba:

A sofőr igyon!

Na ne alkoholt, de vizet vagy más folyadékot mindenképp. Nagyon fontos, hogy az ember megfelelő mennyiségű folyadékot igyon, amikor a hőmérséklet magas. Egy nagy-britanniai tanulmány azt mutatta ki, hogy a kiszáradt gépkocsivezető ugyanazokat a hibákat követi el, mint a 8 pohár bort elfogyasztó járművezető. Ezért az a legjobb, ha a sofőr indulás előtt, és az utazás alatt is rendszeresen iszik vizet.

Ablakot le, könyököt ki?

Tipikus látvány meleg napokon a közutakon, hogy valaki úgy vezet, hogy kiteszi a könyökét a gépkocsi ablakán, pedig ezt el kell kerülni. Először azért, mert csökkenti a járművezérlő képességet a gépkocsi irányítására, mivel nincs mindkét keze a kormánykeréken. Másodszor azért, mert ütközés esetén súlyos sérülés következhet be.

Egy másik rendkívül kockázatos testtartás az első ülésen ülő utasok esetében az, hogy a lábukat felteszik a műszerfalra. Ilyenkor baleset esetén az első légzsák nemcsak hogy nem fogja megfelelően megvédeni az utast, hanem testi sérülést is okozhat.

A zene vezet

Ha túl magasra állítjuk a hangerőt, akkor azt kockáztatjuk, hogy nem hallunk meg más hangokat, mint amilyen például egy mentőautó szirénája, vagy egy másik jármű kürtje, ami veszélyes, és akár pénzbüntetéssel sújtható.