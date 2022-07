Fontos hangsúlyozni, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, de a hazai közlekedési kultúrában is elterjedt sztereotip mítosz szerint leggyakrabban a BMW-tulajdonosok mulasztják el az irányjelzők használatát.

Ennek viralitásáról árulkodik, hogy közösségi felületein a Vezess is gyakran tapasztalja, hogy még a bajor márkáról szóló semlegesebb, gyári jellegű hírek alatt is szinte kivétel nélkül felteszik a kérdést, indexet szereltek-e bele. Külföldön sem új keletű a jelenség a jelek szerint, legalábbis a napokban a német márka amerikai importőre Twitter-oldalán kérte, figyelmeztette ügyfeleit arra, hogy „használjátok az indexlámpáitokat”. Egy nappal később hozzátették: „Tudjuk, hogy a BMW-sofőrök a legjobbak az utakon, az út azonban kiszámíthatatlan hely lehet.”

Use your blinkers. — BMW USA (@BMWUSA) June 28, 2022

Habár napjainkban egyre komolyabb jelentőséget tulajdonítanak a nemzeti és nemzetközi közlekedésbiztonsági kampányoknak, ilyen formában nem megszokottak az ilyen jellegű üzenetek a gyártók kommunikációjában. Hatásos volt azonban az üzenet: június 28-a óta közel 15 ezren kedvelték és több mint 2500 osztották meg, azaz retweetelték.

A Motor1.com gyűjtése szerint tucatnyi hasonló sztereotípia lengi körbe az autós társadalmat: az autós találkozók után a Mustang-sofőrök azok, akik ütköznek, az audisok – a követési távolságot ignorálva – folyamatosan az előttük haladók nyakába lihegnek, a Subaru-tulajdonosok pedig állandóan füstölő gumival indulnak el, mennek.

A BMW USA üzenete kapcsán felmerült, hogy feltörték a Twitter-fiókat, de a portál ezt firtató kérdésére adott válaszból kiderült, szó nincs erről. Megerősítették azt is, hogy a jövőben is várhatóak hasonlóan könnyed hangvételű, edukációs célú üzenetek.

Az pedig megkérdőjelezhetetlen, mennyire fontos szerepelt tölt be már az autógyártók kommunikációjában is a közösségi platformok használata. Jól mutatja, hogy a közelmúltban egyik modelljét át is nevezte a Toyota, hogy a Facebookon, az Instagramon és a többi felületen sokkal inkább keresőbarát legyen.