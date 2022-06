Egészen furcsa autós üldözés zajlott hétfőn az USA-beli Texas 377-es útján: a rendőrök egy kei truckot, pontosabban egy ebbe a kategóriába tartozó kisteherautót kergettek.

A Suzuki Carry igazi apróság: az 1475 mm széles, 3395 mm hosszú, 740 kg-os pickupot egy alig 658 köbcentis háromhengeres motor hajtja, mely 63 lóerőt ad le, az összkerekes járgány végsebessége 120 km/óra.

Nem épp országúti meneküléshez illő adatok, mégis, a feltehetően egy középiskolából ellopott karbantartói japán mini-teherautót csak 42 mérföld (67 km) után állították meg a sokkal komolyabb járőrkocsikkal üldöző rendőrök.

A felvétel készítője és feltöltője azt írta, épp indulóban volt otthonról, amikor a nagybátyja azzal hívta fel, hogy autós üldözés tart feléje, figyeljen. A férfi eléggé meglepődött, amikor meglátta, mit is kergetnek a szirénázó rendőrök. Azt is hozzátette, hogy a felvétel első pillanataiban valamit – talán egy szöges útakadályt – még ki is került az őrülten repesztő kis Suzuki.

El sem tudjuk képzelni, milyen érzés lehet egy ilyen apróságban 120-szal száguldani, de gyanítjuk, halálfélelmünk lenne, méghozzá jó okkal. Az autólopást természetesen elítéljük, ahogy azt sem ajánljuk, hogy bárki is menekülni kezdjen a rendőrök elől, azonban ezzel együtt is csak csodálni tudjuk a kisteherautó sofőrjének vezetési képességeit.