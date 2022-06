Egy kétségbeesett édesanya rohant be a Budapesti Rendőrfőkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányságra 2022. június 2-án délután – számolt be a csütörtöki esetről szombaton a rendőrség honlapja.

Mint írják a nő elmondta, hogy a közeli Kassai úton parkolt, a kétéves gyermekét az autóba ültette, amikor a jármű valahogyan bezáródott, miközben az indítókulcs is bent maradt. A rendőrök a helyszínre siettek.

Mivel nagyon meleg volt, a késedelem veszélyes lehetett volna, ezért az újpesti rendőrök azonnal döntöttek; az autó ablakát betörték, és kiemelték a kisfiút.

A járőrök a gyermeket az édesanyjával együtt megnyugtatták. Az izgalmakon túl nem esett baja senkinek.

Érdemes komolyan venni a szakemberek a nyári melegre vonatkozó figyelmeztetését, hiszen az autók utastere nagyon gyorsan felmelegedik. Harminc fok feletti külső hőmérséklet esetén már fél óra alatt akár 50 fok is lehet az autóban, míg 40 fokos hőség esetén egy óra után már a 60 fokot is meghaladja a hőmérséklet. Az utastéri elemei még ennél is jobban át tudnak forrósodni, akár égési sérülést okozhatnak.

Ezért aztán semmilyen élőlényt ne hagyjatok zárt autóban nyáron.

