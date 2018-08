Olvass tovább

Addig meg elevenítsük fel, mennyire fordul ki magából, csúnyul meg az autóban ülő ember, ha nagyon melege van:



Hogyan óvjuk meg az autót a felforrósodástól?

A legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás, ha árnyékba állunk. Ehhez nem kell sok ész, még a birkák is tudják, hogy ha tűz a nap és rossz nekik, akkor jó dolog árnyékba húzódni. Szerencsére ez a trükk autóval is működik. Ami viszont kellemetlen hír, hogy nem minden árnyék marad meg egész nap. Ha fal mellé, épület árnyékába parkolunk, előbb utóbb számítani lehet rá, hogy aljas módon megkerülve az épületet, mégis süti majd a nap a kocsit.

Ilyenkor vagy átállunk oda, ahol még, vagy már van árnyék. Esetleg rafinált tervet kovácsolunk. Előfordulhat, hogy ha délelőtt védtelen helyen parkolunk, az délutánra, amikor kocsiba ülünk pont egy remek árnyékos hely lesz. És fordítva is, ha mázlistaként elfoglaljuk az utolsó árnyas helyet délelőtt, az délutánra teljesen kitetté válhat. Mindkét esetben érdemes úgy leállítani az autót, hogy ha lehet a fenekével, vagy a legkisebb üvegfelülettel ellátott részével nézzen a nap felé. Tető alatt persze majdnem mindegy merről süt a nap, az árnyék többé-kevésbé állandó.

A második legegyszerűbb dolog, ha letakarjuk a szélvédőt, vagy a nap felé néző üvegfelületet. Ugyan az sem mindegy, hogy milyen színű az autó, egy feketére fényezett kasztni jóval forróbbá válik a nyári napsütésben, mint egy fehér, de az utastér felmelegedéséért elsősorban a nagyméretű, lapos üvegfelületek a felelősek. Az autó pont úgy működik, mint egy üvegház.

Árnyékolásra hővisszaverő fóliát érdemes használni, nem kerülnek sokba – a Homasita kínálatában durván egy ezresért már találni ilyen cuccokat – és a használatuk sem igényel tudományos fokozatot. Bentről kell a szélvédőre tapasztani és kész. Aki kicsit bátrabb és biztonsággal kezel egy ollót, az barkácsáruházban vehet pár méter hővisszaverő fóliát, amit méretre vágva akár kívülről is az ablakra tehet, lefogatni pedig ott vannak az ablaktörlők. Ha kívül van az ezüst fólia, akkor a szélvédő sem melegszik át annyira. Ha nincs tükrös ezüstfólia, akkor egy mezei pokróc, kiszuperált lepedő is megteszi. Elvinni valószínűleg senki nem fogja.

De nemcsak a szélvédőt lehet letakarni, hanem az üléseket is. Igaz, ez általában ronda lesz, meg leginkább a bőrülések hajlamosak a napon annyira átforrósodni, hogy kellemetlen legyen rajtuk az ülés. Bőrülésre épeszű ember meg nem tesz huzatot. Szövet ülésre ugyan lehetne tenni valami világosat, de a textil alapból sem forrósodik át annyira, hogy fájjon. Így legfeljebb az indokolja a használatát, hogy lehúzva könnyebb takarítani, mint a teleizzadt gyári szövet ülést.

Hosszabb távban gondolkodva a hővédő ablakfóliázás is jó megoldás lehet, ez tartós, akár évtizedes védettséget is nyújt nemcsak a felmelegedés, hanem a káros UV sugárzás ellen is, ami az emberi bőrt ugyanúgy károsítja – üveg mögött is – mint az autó műanyag részeit, fényezését, lámpaburáit.

Ha biztonságos helyen parkol az autó, akkor a résnyire leengedett ablakok és a kereszthuzat segít megelőzni a túlzott felmelegedést. A mindennél jobb megoldás persze a mélygarázs, ahol ezeken a borzalmas forró napokon is kellemes huszonvalahány fok van.

Hogyan hűtsük le gyorsan az autót?

De ha már felforrósodott a kocsi belseje, akkor sincs nagy baj, bár elég combos kílmának kell dübörögni az autóban, hogy egy rövidebb városi autózás alatt sikerrel hűtse le az utasteret az elviselhető szintre. Pár mozdulattal azért mi is besegíthetünk a légkondinak: