A büntetőfékezés, azaz a hátulról érkező megijesztését, megleckéztetését célzó hirtelen lassítás igen aljas és veszélyes dolog. Még veszélyesebb, ha két keréken, biciklin, motoron közlekedővel szemben teszik és még aljasabb, ha egy rendőr nyúl ehhez az eszközhöz, márpedig az alábbi esetben pontosan ez történt.

Egy floridai youtuber, töltötte fel pár napja azt a sisakkamerás felvételt, melyen 2020 Yamaha R3-asával motorozik az autópályán, amikor egy Dodge Charger előbb kisebb mértékben lassít előtte, majd nem sokkal később a sáv közepére húzódva, a belső villogóit felkapcsolva rendes büntetőfékezést hajt végre.

A közzétett videón eleinte nem látszik a motoros tempója, a kijelző kitakarása azt sejteti, hogy a megengedettnél valamelyest gyorsabban mehetett, ám már az első „beijesztés” után 130 km/óra körüli tempóra lassított, majd innen kellett volna megállnia, amikor a jelöletlen rendőrautó lefékezett.

A húzás csúnya ráfutásos ütközéssel ért véget. A “találkozás” pillanatában a Yamaha 47 mérföld/órával, azaz 75 km/órával haladt, így kész csoda, hogy a motorosnak nem lett komoly baja – videójában azért így is hátfájdalmakra panaszkodik.

Az ütközést követően a kamera ugyan az útra esett, de hallható a felek beszélgetése: rendőr leteremti a motorost, amiért nem tartott kellő távolságot, valamint értetlenkedik, hogy miért is nem kerülte ki az autóját.

A motorost a helyszínről bilincsben vitték el, ám később semmilyen eljárás nem indult ellene, elengedték.

A youtuber a videóban mutat egy részletet is a baleseti jegyzőkönyvből, melyben az érintett rendőr szerint a motoros „felelőtlenül vezetett”, ugyanakkor az is szerepel benne, hogy a Charger „hirtelen lassított”, hogy a motort is erre bírja.

A férfi igyekezett megtudni a floridai autópálya-rendőrség érintett, davie-i részlegétől, hogy indult-e fegyelmi vizsgálat a büntetőfékező járőrrel szemben, de sem a kapitányság, sem az érintett rendőrtiszt nem reagál a megkereséseire.