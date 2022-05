A spanyol Marca három hete dobta be, hogy a Ferrarinál annyira berágtak Justin Bieberre, hogy a kanadai énekesnek nem adnak el többé autót. Nem sokkal később a realitysztár Kim Kardashian is felkerült az állítólagos tiltólistára, de korábban a színész Nicholas Cage-ről, a bokszoló Floyd Mayweatherről és rapper 50 Centről is lehetett már ilyesmit olvasni.

A maranellói márka a nekik nem tetsző módosítások, az autó konzultáció nélküli eladása, de a brandre rossz fényt vető magatartás, legfőképp vezetés miatt tesz indexre hírességeket, szólt a hír, egy 458-as kékre fényeztetése, majd egyeztetés nélküli eladása miatt orroltak meg állítólag Bieberre is.

Nos, a Ferrari mostanra tisztázta, mi is a helyzet, a sportkocsi-gyártó szóvivője a Marcának leszögezte, hogy ilyenfajta tiltólistájuk nincs, a fent említettek, és gyakorlatilag bárki, akinek megvan rá pénze, vehet Ferrarit bármelyik szalonjukban, ugyanakkor bizonyos esetekben tényleg megválogatják, kivel is üzletelnek.

„A különleges kiadásokat illetően a Ferrari fenntartja magának a döntés jogát” – utalt arra a cég képviselője, hogy csakis a korlátozott kiadású modelljeiknél szűrnek, azaz például a LaFerrarik esetében nem volt mindegy, kiről is van szó.

A Ferrari hivatalosan nem kommunikálja a „szabályokat”, amelyek alapján bekerülhet valaki az exkluzív vásárlói körbe, de nagyjából ismert, hogy milyen feltételeknek is kell megfelelnie azoknak, akik a legkülönlegesebb darabokat szeretnék megszerezni. Az AutoEvolution néhány éve összeszedte, mi is kell a VIP-státuszhoz Maranellóban, íme:

Megfelelő, a Ferrari által is ellenőrzött pénzügyi háttér – naná, ez a minimum, hozomra nem adnak autócsodákat.

Viszonylag tiszta, balhémentes előélet, előny, ha az illető 40 feletti férfi, még nagyobb előny ha híresség – feltéve persze, hogy nem hírhedt.

Tilos a Ferrariról rosszat mondani – eléggé magától értetődő, aki szidja a márkát, ne várjon cserébe szívességet.

Tilos a Lamborghini – állítólag igen komoly feltétel, hogy a vevőjelölt ne birtokoljon modelleket a hazai nagy rivális sportkocsigyártótól. Mindegy, mennyi Ferrarija (is) van valakinek, ha egyszer úgy dönt, Lambót is állít melléjük a garázsba, Maranellóban elvágta magát.

Ferraris múlt – a VIP-körbe való bekerülés felé vezető út lépcsői közé tartozik a Ferrari egyéb, „bárki” számára elérhető modelljeinek birtoklása, a visszatérő vásárlót szeretik az olaszok. Állítólag négy korábbi vásárlás után kerülhet szóba a „szintlépés”.

Maranellói (pofa)vizit – a cégnél szeretnék személyesen is ismerni azt, aki a legvágyottabb autóikra pályázik. Egy-két kávézás, múzeumlátogatás a központban, és máris nagyobb a bizalom.

A család tagjává válni – ha már van pár Ferrarink, élőben is láttak minket, számíthatunk meghívókra a cég különböző rendezvényeire, ezeken sem árt megjelenni, hogy a közösség igazi tagjaként tekintsenek ránk.

Tilos az autók átalakítása – biztosan nem lesz különleges Ferrarink, ha valamelyik „hétköznapi” típusuk tulajdonosaként nekiállunk azt módosítgatni, nem ferraris színekre festegetni, fóliáztatni, ahogy a Cavallino, azaz a lovacskás márkaembléma letakarása is főbenjáró bűn.

Tilos az üzérkedés – a Ferrarinál elvárják, hogy a vásárló szeresse, becsben tartsa a megvásárolt modellt, ne próbálja haszon reményében azonnal továbbadni. Az adásvételiben mindig szerepel, hogy egy éven belül nem adható el az autó, sőt, még később is egyeztetni kell Maranellóval az esetleges piacra dobásról.

