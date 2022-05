Igazi mestermunka a fábol faragott Mercedes

1952-ben a Mercedes-Benz W194-es versenyautója tarolt a hosszú távú futamokon, egyebek mellett a Le Mans-i 24 órást is megnyerte. Sikeres és szemre is tetszetős autóból egy amerikai autókereskedő unszolására gyártott utcai változatot is a stuttgarti márka, ez lett a 300 SL – és milyen jól tette!

A szárnyszerűen felfelé nyíló ajtóinak köszönhetően a Gullwing (sirályszárnyas) becenevet kapott típus a Mercedes egyik telitalálata volt. A 3 literes, közvetlen befecskendezéses, száraz karteres sorhatos műszaki világelsőséget jelentett az utcai autók között, de még a technikánál is megkapóbb – és ahogy az évtizedek igazolták, időtállóbb – lett a forma, igazi legendává vált ez az autó.

Az 1954-ben bemutatott modellt 1957-ig gyártották kupéként, majd 1963-ig roadsterként a szűk 3300 legyártott dara (1400 kupé és 1858 roadster) fennmaradt példányai manapság kincset érnek, évjárattól, kiviteltől és állapottól függően 1 és 6 millió dollár/euró közötti árakon forognak.

Ne keverjük össze a külsőre hasonló, de műszakilag teljesen más 300 SLR-rel, amelynek egyik példánya valószínűleg a világ legdrágább autójává vált!

Az utóbbi tény persze alaposan be is szűkíti az egyszeri autórajongó lehetőségeit, ám a rajongást a birtokláson kívül más formákban is ki lehet fejezni, erre példa az alábbi műremek.

Ugyan az autóiparban már kiveszőben vannak az agyag- és famodellek – a számítógépes tervezés és a 3D nyomtatás sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb –, vannak egyének, akik hobbiból ma is ezt űzik, van, aki néhány darab fából lelkesedéssel, óriási hozzáértéssel és gondossággal csodát képes alkotni.

A YouTube-on Woodworking Art néven jelen lévő kézműves számtalan lélegzetelállító darabot faragott már ki – egyebek mellett készült a keze alatt jó néhány autó is Ford Raptortól a Bugatti Chironon keresztül az F1-es Ferrariig –, de ezúttal a 300 SL-t mutatjuk meg.

Lenyűgöző, ahogy a tömbökből kialakulnak a nagyobb formák, majd az egészen miniatűr részletek, mint a motortér formái, az üveget idézően festett ablakok, a felnyíló ajtók és a még a kormánykeréken is visszaköszönő háromágú csillagok.

A Facebook-oldala szerint a mester nem dolgozik olcsón, de minden bizonnyal egy valódi 300 SL – vagy bármilyen más márka akármilyen típusa – faváltozatát a piaci át töredékéért készíti el.

