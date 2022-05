Dollármilliós üzlet lehet ez a Porsche

Szinte már fogalom az autógyártásban a Porsche 911, ráadásul az elmúlt évtizedek során olyan különlegességeket vonultatott fel a típus, hogy nehéz is lenne sorrendet felállítani azok között. Az viszont biztos, hogy ennek a listán helye van a 911 Carrera RS 2.7-nek, ami napjaink 911 Sport Classicját ihlette részben.

Mint azt korábban megírtuk, a Carrera RS 2.7 fontos szerepet játszott a GT3 RS-ben is, de a képeken szereplő példány is a Lightweight-szériából származik, ami mindössze 200 darabból áll. Joggal merül fel azonban a kérdés, hogy mitől is könnyebb? Egyrészt vékonyabb acélt használtak a karosszériaelemekhez, ahogyan vékonyabbak az ablaküvegek is. Fontos kilókat sikerült megspórolni az üvegszálás lökhárítókkal és a versenyülésekkel is, sőt, a Porsche nem volt rest ahhoz sem, hogy teljes egészében megváljon a hátsó üléssor. Eltávolították az órát és a rádiót a műszerfalról, sőt, a napellenzőket is hiába keressük.

Még a hangszigetelésen is spóroltak emiatt, de így legalább jobban hallani a hathengeres bokszermotort. Az erőforrás eredetileg 2,4 literes volt, és a 911 S-ből származik, azonban lökettérfogatát 2,7 literes növelték – ezen felül Bosch üzemanyag-befecskendezővel szerelték fel, míg a hengereket alacsony súrlódású Nikasil-bevonattal látták el. Az átalakítások eredménye 213 lóerő lett, míg a maximális forgatónyomatéka 255 Nm.

Annak dacára, hogy jövőre lesz 50 éves a Light Yellow sárgában tündöklő példány, a mai napig teljesen eredeti, és remek állapotnak örvend. Egyetlen tulajdonosa csak néhány kisebb változtatást eszközölt: feketére cserélte a krómozott visszapillantót, és a gépháztető gumipántjaitól is megvált.

A 911 Carrera RS 2.7 a közeljövőben, az RM Sotheby’s monacói árverésén kerül kalapács alá, és becslések szerint 847 ezer és 1,059 millió dollár közötti összegért cserélhet gazdát, ami a jelenlegi árfolyam szerint 306-383 millió forintnak felel meg.