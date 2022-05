Sokszor, sokféleképpen próbálta már elhitetni az internet az emberekkel, hogy a Trabant feltámad, de végül mindig kiderült, hogy hatalmas kamu az egész. Talán a legemlékezetesebb eset, amikor az terjedt vírusként a közösségi oldalakon, hogy “Megérkezett az új Trabant modell. 1,4 millió forintba kerül, már kapható”.

Néhány napja pedig olvasónk az alábbi fotót osztotta meg velünk. Szándékos átverésről ezúttal szó nincs, csupán egy ügyes dizájner munkáját láthatjuk, aki megmutatta a hazai autósoknak, milyen is lehetne egy modern, családi Trabant.

A “donor” egyébként egy Opel Vectra C, amelyre a Photoshop-bűvész ügyesen varrta fel a Trabant felejthetetlen dizájnelemeit.

A C Vectra egyébként motorkínálatban korának egy éllovasa volt. 12 különböző benzin és 7 dízelmotor állt a vásárlók rendelkezésére. Többségüket teszteltük is, a benzines 1,6-ostól sokféle dízelen és a 3,2 literes hathengeresen át az OPC-ig, ezeket a cikkeket itt mind megtaláljátok. A 255 lóerős OPC érdekessége, hogy 260 km/órát is tud. A dízelek közül érdemes a FIAT eredetű, 2004-től elérhető motorokat keresni. Az 1,9 literes négyhengeres jól sikerült és tartós, a V6-ossal viszont nem kísérleteznénk. Ez az Isuzu-eredetű hathengeres a Vel Satisban, az Espace-ban és a Saab 9-5-ben sem vált be.