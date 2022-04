Mára ugyan számos különböző villanyautó érhető el a piacon, de az elmúlt évek ilyen irányú fejlődését, versenyét egyértelműen a Tesla pörgette pörgette fel, az amerikai gyártó modelljei pedig továbbra is a zsáner meghatározó szereplői, különösen az USA-ban.

Nem csoda tehát, hogy a coloradói vegán ultramaraton-futó, Robbie Balenger is egy Tesla Model 3-ast választott legújabb ellenfeléül: a valós Forrest Gumpként az Észak-Amerikát keresztül-kasul kocogó férfi azt akarta megmutatni, hogy lábon messzebbre jut, mint a népszerű villanyautó.

A 2017-ben piacra dobott, jelenleg a világ legnagyobb darabszámban eladott villanyautójának számító típus nálunk három hatótávval érhető el – WLTP szerint 491, 547 és 602 km –, de a hírekből úgy tűnik, hogy Belanger egy, az USA-ban 262 mérföldes (422 km) hatótávval hirdetett „Standard Range Plus” kivitelt „hívott ki”.

A futó természetesen egy az egy ellen nem nyomhatta le az autót, bizonyos feltételei is voltak a kísérletnek: Belanger azt mondta, 72 óra alatt jut majd messzebbre lábon, mint a Model 3 egyetlen feltöltéssel, 65 mérföld/órás (104,6 km/h) átlagsebesség mellett.

A Tesla végül valós körülmények között 242 mérföldet (389,46 km) bírt, hősünk pedig 100 lábbal (kb. 30,5 méter) távolabb állt meg, hogy bebiztosítsa a győzelmet. Az április 11-13. között Texasban teljesített, összesen 3950 méternyi szintkülönbséget, néhol 34 fokos hőséget is jelentő útvonalat a Tesla megállás nélkül, míg a futó néhány 30 perces egészségügyi szünettel – illemhely, mosdás, evés-ivás – megszakítva teljesítette.

A Model 3-ast távban ugyan megverte a coloradói vasember, ám az összes kitűzött feltételt nem sikerült teljesítenie, a 390 kilométeres utat ő végül a megcélzott 72 óra helyett végül „csak” 76 óra, 54 perc és 46 másodperc alatt hozta.

Kudarcnak persze így sem nevezhető a kísérlet, hiszen Föld teljes népességének is elenyésző, mikroszkopikus töredéke lenne képes ekkora távot lefutni akár kétszer-háromszor ennyi idő alatt is, aki pedig nem bírja, vagy épp sürgősebb eljutni az úti célig, vehet Teslát vagy más autót, ahogy az arányosan még a villanyautózásnál is környezetkímélőbb közösségi/tömegközlekedési lehetőségek is opciók.