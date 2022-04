Egyáltalán nem ritka dolog, hogy a parkolás, lassú manőverezés közben valaki előrement helyett rükvercben indul neki, vagy épp véletlenül a rossz pedált, a fék helyett a gázt nyomja meg.

Általában sikerül a másodperc törtrésze alatt felismerni a hibát, és jó esetben csak a padkától kapott visszalökés jelzi, hogy nem voltunk képben, rosszabb esetben viszont autókat törhetünk, de akár életveszélyes helyzet is kialakulhat: egy garázsépület sokadik emeletéről „kinézni”, ne adj’ isten, kiugratni senkinek sem hiányzik.

A villanyautóknál még inkább figyelni kell erre, mert a rossz lábmozdulat sokkal hamarabb és sokkal rosszabb eredményre vezethet. A belső égésű motoros autóknál az erőforrásnak fel kell pörögnie, emellett a kuplungot sem lehet csak úgy eldobni, tehát megvan valami fokozatosság, ám az elektromos hajtásnál azonnali a reakció, a villanymotorok rögtön adják a nyomatékot, a gyorsulást. Ez bizonyos helyzetekben erény, de máskor átok lehet.

Erről kapott minden bizonnyal életre szóló leckét az az amerikai Tesla-tulajdonos is, aki a múlt hétvégén a kaliforniai Dana Point-i kikötőben rontotta el a parkolást, amikor a fék helyett véletlenül a menetpedált nyomta, a járgány pedig parti sziklákon landolt. Orange County seriffi hivatala népnevelő célzattal mutatta be a Tesla Model 3 esetét, ők is a fentiekre kívánták felhívni az új vagy leendő villanyautó-tulajdonosok figyelmét.

Az anyagi kárról nem tudni részleteket, de a kemény landolás és a még keményebb sziklák garantálják a Kaliforniában 48,5 ezer dolláros (16,7 millió Ft) indulóáron kínált Tesla alvázának sérülését, rosszabb esetben pedig a padlóba épített akkumulátorcsomag is sérült, ami különösen veszélyes (“elolthatatlan” tűz, robbanás is lehet belőle), így a javítás, csere biztosan nem lesz olcsó. Csak drukkolhatunk, hogy a tulaj emberi hibát, butaságot is fedező biztosítással rendelkezett.

Az Egyesült Államok szövetségi közlekedési hatóságának (NHTSA) adatai szerint évente körülbelül 16 ezer balesetet okoz a pedálok összekeverése (ez természetesen nemcsak a parkolási szituációkra és a villanyautókra vonatkozik, minden jármű- és balesettípust magában foglaló statisztikáról beszélünk.)